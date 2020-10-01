Пожары на Луганщине: Офис генпрокурора назвал число погибших и четыре версии причин ЧП

Офис Генерального прокурора констатировал увеличение количества жертв пожаров на Луганщине — по состоянии на 19:00 1 октября было известно об 11 погибших и 17 пострадавших. Последних с ожогами и отравлением чадным газом доставили в медицинские учреждения для оказания помощи.

В свою очередь следствие проверяет все версии возникновения пожаров. В их числе — обстрелы незаконными вооруженными формированиями с неподконтрольной территории Луганской области, умышленный поджог, самовозгорание травы и леса в результате погодныях условий и неосторожное обращение с огнем.

Документированием на месте занимаются 30 следственно-оперативных групп, которые провели 20 осмотров в зоне пожаров и допросили 58 людей — свидетелей и потерпевших. Тем не менее в эпицентр пожаров следователей пока не допускают.

По данным следствия, 30 сентября 2020 в Луганской области зафиксировано 146 пожаров, тушение которых осложнилось погодными условиями и сильным ветром.

«Сейчас локализовано и ликвидировано 116 пожаров, на 30-ти участках возгорания работают подразделения спасателей. По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, охваченная огнем, составляет более 11 тыс гектаров», — говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.

Фото Офис генерального прокурора

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