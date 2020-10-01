28.23 / 28.40 32.90 / 33.32
Киев: +16
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Пожары на Луганщине: Офис генпрокурора назвал число погибших и четыре версии причин ЧП

20:59 1 октября 2020
Пожары в Луганской области

Офис Генерального прокурора констатировал увеличение количества жертв пожаров на Луганщине — по состоянии на 19:00 1 октября было известно об 11 погибших и 17 пострадавших. Последних с ожогами и отравлением чадным газом доставили в медицинские учреждения для оказания помощи.

В свою очередь следствие проверяет все версии возникновения пожаров. В их числе — обстрелы незаконными вооруженными формированиями с неподконтрольной территории Луганской области, умышленный поджог, самовозгорание травы и леса в результате погодныях условий и неосторожное обращение с огнем.

Документированием на месте занимаются 30 следственно-оперативных групп, которые провели 20 осмотров в зоне пожаров и допросили 58 людей — свидетелей и потерпевших. Тем не менее в эпицентр пожаров следователей пока не допускают.

По данным следствия, 30 сентября 2020 в Луганской области зафиксировано 146 пожаров, тушение которых осложнилось погодными условиями и сильным ветром.

«Сейчас локализовано и ликвидировано 116 пожаров, на 30-ти участках возгорания работают подразделения спасателей. По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, охваченная огнем, составляет более 11 тыс гектаров», — говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.

Фото Офис генерального прокурора

82

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Тина Кароль

Тина Кароль рассказала о реакции сына на появление сестрички

Плющенко и Рудковская

Рудковская и Плющенко снова стали родителями с помощью суррогатной матери

Вокруг украинского телеканала разгорелся скандал из-за Путина

Вокруг украинского телеканала разгорелся скандал из-за Путина

Хвостовая часть самолета

На месте авиакатастрофы под Чугуевом установили памятный знак

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер