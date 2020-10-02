Жуткие последствия пожара: на Луганщине огонь уничтожил кладбище в поселке под Северодонецком

Бушующие третьи сутки пожары в Луганской области наносят ущерб не только жилым домам и промышленным предприятиям, но и ритуальным местам.

Так, в поселке Сиротино под Северодонецком во время лесных пожаров полностью выгорело кладбище, передает Telegram-канал «Харьков 1654».

На снимках видно, как выглядят опаленные огнем могилы, памятники и кресты.

Печальное зрелище представляют собой и дотла выгоревшие насаждения, которые, вероятно, и приняли на себя первый удар огненной стихии.

Распространению огня в области способствует сильный ветер, разносящий пламя на большие расстояния.

Напомним, что одновременно с лесными пожарами на окраине Северодонецка загорелся склад бытовой химии и лакокрасочных изделий. Кроме того, удалось ликвидировать возгорание на заводе антисептиков (где хранились 30 тонн спирта) и на хлораторной насосной станции (с большими запасами хлора — 280 кг).

Как известно, нынешние пожары в Луганской области стали уже третьими за последние три месяца — до этого с ними боролись в июле и начале сентября. Одной из причин появления огня стали обстрелы оккупантов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Луганской области в нескольких районах загорелись леса, зафиксировано 146 пожаров, из них 116 ликвидировано, огонь стал причиной взрывов боеприпасов в Станице Луганской. Также 11 человек погибли, 17 пострадали, 120 спасены.

Фото: https://t.me/kharkiv_1654

64

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter