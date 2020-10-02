Погибшая в Киеве американка оказалась супругой военного атташе

В расследовании смерти гражданки США в Киеве — сотрудницы американского посольства Санвер Никаело — примут участие федеральные агенты из Соединенных Штатов Америки.

Как сообщает «ТСН», по их данным погибшая — супруга военного атташе и мать четверых детей. Отмечается, что тело погибшей находится у судмедэкспертов, здание охраняет полиция.

Среди рассматриваемых следствием версий, в частности, нападение неизвестного мужчины и несчастный случай. Поскольку женщину нашли возле железнодорожной станции в спортивной форме и с наушниками, существует вероятность того, что ее мог задеть поезд.

Фото со странички директора Департамента коммуникаций МВД Артема Шевченко в соцсетях.

1057

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter