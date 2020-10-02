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Происшествия

Погибшая в Киеве американка оказалась супругой военного атташе

10:04 2 октября 2020
В Киеве погибла сотрудница посольства США

В расследовании смерти гражданки США в Киеве — сотрудницы американского посольства Санвер Никаело — примут участие федеральные агенты из Соединенных Штатов Америки.

Как сообщает «ТСН», по их данным погибшая — супруга военного атташе и мать четверых детей. Отмечается, что тело погибшей находится у судмедэкспертов, здание охраняет полиция.

Среди рассматриваемых следствием версий, в частности, нападение неизвестного мужчины и несчастный случай. Поскольку женщину нашли возле железнодорожной станции в спортивной форме и с наушниками, существует вероятность того, что ее мог задеть поезд.

Фото со странички директора Департамента коммуникаций МВД Артема Шевченко в соцсетях.

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