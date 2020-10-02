В Луцке произошла попытка ограбления гостиницы «Украина»

В Луцке неизвестные пытались ограбить отель «Украина», передают «Волинскі Новини».

По информации источников агенства, инцидент произошел на днях поздно вечером.

Неизвестные мужчины в помещении гостиницы избили охранника и пытались завладеть ценностями, которые там находились.



В областном главке полиции подтвердили такой факт. Открыто уголовное производство. Проводятся следственные действия, устанавливаются причастные к преступлению лица.

Фото Wikimapia.org





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