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Происшествия

В Луцке произошла попытка ограбления гостиницы «Украина»

14:20 2 октября 2020
гостиница

В Луцке неизвестные пытались ограбить отель «Украина», передают «Волинскі Новини».

По информации источников агенства, инцидент произошел на днях поздно вечером.

Неизвестные мужчины в помещении гостиницы избили охранника и пытались завладеть ценностями, которые там находились.

В областном главке полиции подтвердили такой факт. Открыто уголовное производство. Проводятся следственные действия, устанавливаются причастные к преступлению лица.

Фото Wikimapia.org

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