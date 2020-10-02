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Происшествия

Мужчина подстрелил женщину возле Центрального ж/д вокзала Киева

14:45 2 октября 2020
на ул. Вокзальной в Киеве

В пятницу, 2 октября, в Киеве на Центральном железнодорожном вокзале произошла стрельба, в которой пострадала женщина.

Как сообщили в столичной полиции, на площади Вокзальной у одного из киосков возник конфликт между женщиной и мужчиной, в ходе которого мужчина выстрелил в сторону своей знакомой из пневматического пистолета.

Женщина была ранена в ногу. От помощи врачей она отказалась. Полицейские проводят проверку всех обстоятельств произошедшего.

Фото скриншот facebook.com/dtp.kiev.ua

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