Во дворе здания Высшего антикоррупционного суда сработало взрывное устройство: первые подробности

Полиция расследует инцидент, случившийся в Киеве на территории Высшего антикоррупционного суда — во внутреннем дворике по адресу Победы, 41 сработало неизвестное взрывное устройство.

Как сообщают в ВАКС, ЧП произошло в ночь на 1 октября. Взрывом был поврежден фасад здания.

«По предварительным данным, инцидент произошел, вероятно, с использованием неизвестного взрывного устройства», — сообщают в ВАКС и добавляют, что обратились в Высший совет правосудия и к Генеральному прокурору с просьбой отреагировать на ЧП и принять меры.

«Это событие ВАКС расценивает как факт вмешательства в деятельность по осуществлению правосудия способом, опасным для жизни и здоровья, направленным на воспрепятствование исполнению судьями ВАКС своих служебных обязанностей», — отметили в суде и добавили, что суд продолжает работать в штатном режиме.

Фото со странички ВАКС в соцсетях.

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