28.26 / 28.44 32.94 / 33.36
Киев: +15
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Киеве спецназ взял штурмом квартиру с кибермошенником, стрелявшим по полицейским

20:50 2 октября 2020
Задержание

В Киеве бойцы КОРДа задержали 25-летнего кибермошенника, который стрелял в сотрудника полиции — тот прибыл в составе оперативной группы для проведения санкционированного обыска жилья подозреваемого.

По данным следствия, он создал мошеннический сайт, на котором предлагал организацию интернет-бизнеса «под ключ». Клиенты платили взносы от 27 до 60 тыс. гривен, которые злоумышленник присваивал, а взятые на себя обязанности не выполнял.

Предварительно установлено, что от его мошеннических действий пострадали более двухсот человек, а сумма ущерба составляет свыше 8 млн гривен.

Прибыв по месту жительства фигуранта, полицейские представились, и он выстрелил в одного из них, после чего закрылся в квартире.

Для задержания злоумышленника в столице была введена специальная полицейская операция с привлечением спецназовцев КОРДа.

Спецподразделение КОРД

По факту ранения полицейского (он получил повреждение ноги) начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа») Уголовного кодекса Украины. Таким образом, теперь задержанному грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Оперативное видео спецоперации:

Напомним, ранее на Тернопольщине правоохранители разоблачили банду, которая изготавливала и сбывала в Украине поддельные документы граждан ЕС.

404

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Хвостовая часть самолета

В кабине разбившегося под Чугуевом Ан-26 были "лишние" люди, — генерал Забродский

Джо Байден

Следом за Трампом: Байден обнародовал результат теста на коронавирус

Винник

Вокруг Олега Винника возникла интрига

Поезд Укрзалізниці

"В каждом купе вода, вещи испорчены": "Укрзалізниця" оскандалилась с поездом Харьков — Киев

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер