В Киеве спецназ взял штурмом квартиру с кибермошенником, стрелявшим по полицейским

В Киеве бойцы КОРДа задержали 25-летнего кибермошенника, который стрелял в сотрудника полиции — тот прибыл в составе оперативной группы для проведения санкционированного обыска жилья подозреваемого.

По данным следствия, он создал мошеннический сайт, на котором предлагал организацию интернет-бизнеса «под ключ». Клиенты платили взносы от 27 до 60 тыс. гривен, которые злоумышленник присваивал, а взятые на себя обязанности не выполнял.

Предварительно установлено, что от его мошеннических действий пострадали более двухсот человек, а сумма ущерба составляет свыше 8 млн гривен.

Прибыв по месту жительства фигуранта, полицейские представились, и он выстрелил в одного из них, после чего закрылся в квартире.

Для задержания злоумышленника в столице была введена специальная полицейская операция с привлечением спецназовцев КОРДа.

Спецподразделение КОРД

По факту ранения полицейского (он получил повреждение ноги) начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа») Уголовного кодекса Украины. Таким образом, теперь задержанному грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Оперативное видео спецоперации:

Напомним, ранее на Тернопольщине правоохранители разоблачили банду, которая изготавливала и сбывала в Украине поддельные документы граждан ЕС.

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