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Происшествия

"В каждом купе вода, вещи испорчены": "Укрзалізниця" оскандалилась с поездом Харьков — Киев

21:17 2 октября 2020
Поезд Укрзалізниці

В поезде «Укрзалізниці» № 063 сообщением Харьков — Киев произошел потоп. По словам одной из пассажирок вагона № 13, в 5:00 она проснулась от шума и увидела, что в каждом купе стоит вода. Об этом женщина сообщила Telegram-каналу «Труха», показав видео с места инцидента.

Вода испортила пассажирам обувь, сумки и электроприборы.

«На вопрос (к проводникам. — Авт.), почему не подняли людей и не сообщили об инциденте, и кто будет нести ответственность за случившееся и испорченное имущество, проводник и начальник поезда ничего не отвечали, по-тихому пытались все убрать», — рассказала пассажирка.

По ее информации, виновниками инцидента могла быть шумная пьяная компания, которая, очевидно, вывела туалет из строя, а вода затопила вагон.

Напомним, летом в сеть попал «душ» в плацкартном вагоне поезда Апостолово — Херсон.

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