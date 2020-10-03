Пожар под Ивано-Франковском: горела церковь Св. Василия Великого, построенная в позапрошлом веке

Пока пожарные ведут борьбу с огнем в Луганской области, тревожные сообщения о возгораниях приходят с запада страны: вечером 2 октября возник пожар в церкви в селе Новошин Долинского района Ивано-Франковской области.

Об этом сообщили в областном управлении ГСЧС Украины.

«2 октября в 20:08 на пункт связи Государственной пожарно-спасательной части номер 10 города Долина поступило сообщение о том, что в селе Новошин Долинского района возник пожар здания церкви Св. Василия Великого, 1850 застройки, деревянной, размером 17×9 м», — говорится в сообщении.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения здание было полностью охвачено огнем.

Площадь пожара составляла 150 кв м.

На тушение подали 4 водяных ствола. Тушение пожара осуществлялось с помощью подвоза воды из местного пруда.

К ликвидации пожара были привлечены 32 человека личного состава на 7 единицах техники.

В 21:00 пожар локализован. А в 22.12 пожар удалось ликвидировать. Спасателям удалось спасти рядом расположены здания новой Церкви и колокольни. Пострадавших в результате пожара нет.

Напомним, в Луганской области продолжается тушение масштабных пожаров. В результате них погибли уже 8 человек.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в результате пожаров на Луганщине погибли 8 человек (по данным полиции — 7), госпитализированы 18, эвакуированы 150 человек. Самый значительный очаг возгорания — 300 га — находится в районе сел Лобочево и Геевка (Станично-Луганский район). Там спасатели задействовали пожарный поезд.

Фото: https://www.dsns.gov.ua/

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