Был другой самолет с сыном командующего: глава ОГА назвал причину возможной задержки с посадкой Ан-26

Возможной причиной задержки посадки самолета Ан-26, который разбился под Чугуевом 25 сентября, могло стать то, что в то же самое время на аэродроме садился другой самолет, в котором находился сын командующего Воздушными силами Сергея Дроздова.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер, передает РБК-Украина.

Сын Дроздова также является курсантом университета им. Кожедуба. В день катастрофы он участвовал в учебных полетах в другом самолете.

«Не буду говорить, посадили, потому что там был сын, я просто констатирую факт, что на втором борту был сын господина Дроздова», — сказал Кучер.

В то же время сам Дроздов утверждает, что, как и все родители, получил информацию, что самолет разбился, и сначала думал, что его сын погиб, и не оказывал никакого влияния на приоритетность посадки бортов.

«Самолет, который находился на посадке в отдалении 4 км, и второй, который находился на траверзе и еще должен пролететь по прямой около 6 км, чтобы выполнить разворот и зайти на посадку, то, пожалуйста, посчитайте, разберитесь, а потом обвиняйте руководителя полетов. Никаких указаний руководителю полетов я не давал», — сказал Дроздов.

Ранее в командовании Воздушными силами назвали абсурдными заявления Кучера о «промедлении» работников аэропорта, которые давали разрешение на посадку самолета.

Напомним, после катастрофы Алексей Кучер заявил, что люди, которые отвечали за посадку самолета, ответили на запрос пилота только через одну минуту.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в субботу, 3 октября, в Харьковской области, на автодороге Киев — Харьков — Довжанский (533−535 км) проведут панихиду по погибшим в катастрофе самолета Ан-26, упавшего на этом участке дороги вечером 25 сентября.

Фото: https://www.pravda.com.ua/

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