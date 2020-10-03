В Тернополе задержали банду рэкетиров, обложивших данью международных перевозчиков

Сотрудники правоохранительных органов Тернополя задержали в четверг, 1 октября, преступную группировку из трех львовян, которые вымогали у частных международных перевозчиков западного региона Украины плату за так называемое «покровительство». Напомним, ранее попытки взимать дань с предпринимателей в Одессе привели к стрельбе.

— Незаконный «бизнес» организовал 50-летний львовянин, который взял к себе в сообщники двух товарищей, — рассказывает начальник управления стратегических расследований ГУ Национальной полиции Тернопольской области Василий Джиджора. — Трио вымогало деньги у людей, которые занимались транспортными и пассажирскими перевозками из стран западной Европы. «Налог» составлял от 300 до 500 евро ежемесячно. Цена зависела от количества осуществляемых рейсов…

В случае отказа платить поборы вымогатели угрожали перевозчикам насилием и уничтожением транспортных средств. Группировка действовала с 2017 года, все обязанности были четко распределены: организатор разработал саму схему и координировал ее, двое остальных отвечали за контроль над перевозчиками, за угрозы и физическое выбивание денег.

Вымогательством львовяне занимались на территориях Львовской, Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областей. В ходе открытого уголовного производства были установлены все участники преступной группы и потерпевшие, зафиксированы угрозы и передачи денег.

Преступников задержали при въезде во Львов, где жертва вымогателей должна была передать им часть мзды.

Следствие продолжается, устанавливаются другие участники группировки.

Как уточнила прокуратура Тернопольской области, злоумышленники систематически вымогали от предпринимателей, которые занимаются международными перевозками, 75 евро с каждой поездки за якобы безопасный маршрут и отсутствие поборов со стороны других лиц. Один из владельцев автобуса отказался платить рэкетирам, так ему насчитали 5000 евро «долга». В случаи неуплаты грозили уничтожить автобус.

Вымогатели задержаны, им объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренной статьей «Требование передачи чужого имущества с угрозой повреждения или уничтожения имущества потерпевшего».

Ранее вымогатели подожгли сразу четыре магазина в Ивано-Франковской области.

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