Пожары на Луганщине: пропавшие без вести люди найдены мертвыми, — МВД

Выросло число жертв масштабных пожаров в Луганской области. Как сообщает МВД, трое жителей сел Сиротино и Вороново, считавшиеся без вести пропавшими, были найдены под завалами сгоревших домов. Сейчас погибшими считаются 10 человек, продолжается поиск еще одного жителя, связь с которым пропала во время пожара.

Разбирая сгоревшие дома в селе Сиротино были найдены тела двух женщин — 56-летней и 73-летней. Последняя не имела родственников, плохо передвигалась и не смогла быстро покинуть опасную зону.

В селе Вороново нашли в сгоревшем здании останки 64-летней хозяйки дома. Предполагают, что женщина решила вернуться домой за документами и не смогла выбраться из огня.

Напомним, поблизости от горящих лесов оказались 32 села и поселка. 567 граждан эвакуированы. Наиболее сложная ситуация наблюдается в районе линии разграничения — в Станично-Луганском, Новоайдарском, Северодонецком районах. Уже есть видео, проливающее свет на причины пожара.

Фото lg.dsns.gov.ua

99

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter