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Происшествия

Под Ровно пьяный водитель сбил четырех пешеходов, один погиб

17:37 3 октября 2020
водитель

Ночную трагедию на дороге расследуют в городе Костополе Ровенской области. Как сообщила полиция, пьяный водитель въехал в группу людей. 30-летний местный житель погиб на месте, остальных врачи надеются спасти.

После ДТП в реанимацию с тяжелыми травмами привезли 24-летнего юношу — у него мозговая травма, сломаны рука и нога, повреждены внутренние органы. У 21-летнего костопольчанина перелом конечности, ушибы и ссадины. Еще одному прохожему — 28-летнему — сравнительно повезло. Оказав первую помощь, врачи отпустили пострадавшего домой.

дтп

Тем временем полиция проверила водителя на алкотестере. Прибор показал 1,37 промилле. 32-летний водитель задержан, а его Volkswagen Golf будет на время следствия стоять на спецплощадке.

Фото rv.npu.gov.ua

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