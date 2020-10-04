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Происшествия

Мотоциклист обстрелял прохожих в Киеве

11:54 4 октября 2020
Стрельба

В Киеве 3 октября поздно вечером в центре мотоциклист, проезжавший мимо, достал пистолет и выстрелил в направлении прохожих, после чего поехал на улицу Антоновича. Об этом говорится в сообщении Facebook-сообщества «Киев оперативный».

«Патрульные заметили транспортное средство, похожее по ориентировке на улице Деловой. Водитель мотоцикла проигнорировал требование полицейских об остановке и пытался скрыться. Во время чего совершил столкновение со служебным автомобилем Toyota и получил травму ноги. При себе мужчина действительно имел предмет, похожий на оружие. Патрульные оказали мужчине домедицинскую помощь и вызвали скорую», — говорится в сообщении.

На месте работала следственно-оперативная группа. По указанному происшествию в управлении патрульной полиции Киева начато служебное расследование.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в Сумской области пьяный мужчина обиделся на молодежную компанию и устроил по ним стрельбу из винтовки. К тому моменту, когда на место ЧП подъехали патрульные, хулиган успел сделать семь выстрелов, и только чудом никого не зацепил.

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