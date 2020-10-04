28.30 / 28.44 32.97 / 33.26
Киев: +20
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Маршрутка сбила трех пешеходов в Киеве — один сразу погиб

15:06 4 октября 2020
Маршрутка

В Киеве в воскресенье, 4 октября, произошло смертельное ДТП с участием маршрутного такси.

Как сообщает Киев Оперативный в Facebook, пострадавшие переходили проспект Свободы на «зеленый» сигнал светофора, но водитель маршрутки не остановился и сбил трех человек.

Одна из женщин так и осталась под автобусом. Прибывшие на место происшествия медики помочь ей не смогли. Остальные пострадавшие были госпитализированы.

Чуть позже водитель маршрутки оправдался, мол, в автобусе отказали тормоза. Так ли это, выяснит следствие.

Опубликованы фото и видео с места инцидента.

Напомним, 11 сентября под Киевом маршрутка столкнулась с двумя грузовиками. Семеро пассажиров автобуса не выжили.

178

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Анастасия Шульженко

Любовница Тарзана опубликовала откровенное фото

таюне

Жена Олега Винника поиграла бедрами на концерте мужа

Маршрутка

Маршрутка сбила трех пешеходов в Киеве — один сразу погиб

Нагорный Карабах

Азербайджан заявил о тяжелом ранении главы Карабаха

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер