Бегун пережил клиническую смерть на марафоне в Харькове

В Харькове 4 октября во время проведения Avantazh Kharkiv International marathon у одного из бегунов остановилось сердце. Об этом сообщил корреспондент NewsRoom с места происшествия.

По словам директора Центра экстренной помощи и медицины катастроф в Харьковской области Виктора Забашты, медикам удалось реанимировать спортсмена. После этого 34-летнего мужчину доставили в больницу скорой и неотложной помощи имени Мещанинова.

Как писали «ФАКТЫ», на днях едва трагично не завершилась рядовая тренировка для кенийского бегуна на марафонские дистанции Эдвина Мокуа. Когда спортсмен бежал по высокой траве рядом с рекой, на него внезапно набросился бегемот. Эдвин попробовал убежать от обезумевшего животного, но не смог. Тогда он притворился мертвым и это помогло ему выжить.

Фото: pixabay.com

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