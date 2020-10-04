Военные организовали плантацию конопли «для нужд АТО»
Несколько КамАЗов высококачественной сортовой конопли на два миллиона долларов по ценам подпольного рынка вывезли с поля возле села Правые Солонцы Херсонской области. «Накрыли» плантацию, оборудованную автономной системой полива (работающие от солнечных батарей помпы подавали по сети шлангов воду к каждому кусту), полиция Херсонской области, сотрудники СБУ и Военной прокуратуры. Выращивание марихуаны, отметим, — уже довольно традиционный бизнес для Херсонской области.
Участие Военной прокуратуры и СБУ, по информации источника «ФАКТОВ» обусловлено тем, что коноплю выращивали как бывшие, так и действующие военнослужащие, участники АТО — жители Донецкой и Луганской областей. Готовую продукцию поставляли в зону проведения ООС. Пока задержаны только двое из участников группы, работавшие на поле, когда туда нагрянули оперативники. Устанавливается местонахождение их подельников.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в наркобизнесе часто свою долю прибыли находят и правоохранители.
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Фото Главного управления Национальной полиции717
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