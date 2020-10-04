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Военные организовали плантацию конопли «для нужд АТО»

20:51 4 октября 2020
Военные организовали плантацию конопли «для нужд АТО»
Иван КАСИЧ, «ФАКТЫ»

Несколько КамАЗов высококачественной сортовой конопли на два миллиона долларов по ценам подпольного рынка вывезли с поля возле села Правые Солонцы Херсонской области. «Накрыли» плантацию, оборудованную автономной системой полива (работающие от солнечных батарей помпы подавали по сети шлангов воду к каждому кусту), полиция Херсонской области, сотрудники СБУ и Военной прокуратуры. Выращивание марихуаны, отметим, — уже довольно традиционный бизнес для Херсонской области.

Участие Военной прокуратуры и СБУ, по информации источника «ФАКТОВ» обусловлено тем, что коноплю выращивали как бывшие, так и действующие военнослужащие, участники АТО — жители Донецкой и Луганской областей. Готовую продукцию поставляли в зону проведения ООС. Пока задержаны только двое из участников группы, работавшие на поле, когда туда нагрянули оперативники. Устанавливается местонахождение их подельников.

Масштабы плантации поразили даже бывалых правоохранителей

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в наркобизнесе часто свою долю прибыли находят и правоохранители.

Также читайте: «Открыл стрельбу по полицейским и угрожал гранатой: на Прикарпатье задержали владельца плантации конопли»

Фото Главного управления Национальной полиции

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