Полицейский устроил пьяное смертельное ДТП в Броварах

В Броварах под Киевом Volkswagen полицейский насмерть сбил женщину на пешеходном переходе. Напомним, в Киеве произошло смертельное ДТП с участием маршрутного такси.

Инцидент произошел около 17:50.

Под колеса попали мать и дочь, но девочка выжила и была доставлена в больницу.

По словам очевидцев, которых цитирует dtp.kiev.ua, водитель Volkswagen вышел из авто и пытался сбежать, однако его задержали оперативно прибывшие на место полицейские.

На месте ДТП

Жуткие детали ДТП

Виновника ДТП — участкового инспектора Деснянского управления полиции Киева — уже уволили из органов внутренних дел.

В полиции заверили, что будут способствовать представителям ГБР в расследовании причин и обстоятельств аварии.

Напомним, ранее пьяное ДТП совершил муж спикера полиции Волыни. Мужчине уже избрали меру пресечения в виде 60-дневного ареста (с альтернативой залога).

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