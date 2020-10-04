28.29 / 28.44 32.96 / 33.26
Киев: +16
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Полицейский устроил пьяное смертельное ДТП в Броварах

22:54 4 октября 2020
Полицейский устроил пьяное смертельное ДТП в Броварах

В Броварах под Киевом Volkswagen полицейский насмерть сбил женщину на пешеходном переходе. Напомним, в Киеве произошло смертельное ДТП с участием маршрутного такси.

Инцидент произошел около 17:50.

Под колеса попали мать и дочь, но девочка выжила и была доставлена в больницу.

По словам очевидцев, которых цитирует dtp.kiev.ua, водитель Volkswagen вышел из авто и пытался сбежать, однако его задержали оперативно прибывшие на место полицейские.

На месте ДТП

Жуткие детали ДТП

Виновника ДТП — участкового инспектора Деснянского управления полиции Киева — уже уволили из органов внутренних дел.

В полиции заверили, что будут способствовать представителям ГБР в расследовании причин и обстоятельств аварии.

Напомним, ранее пьяное ДТП совершил муж спикера полиции Волыни. Мужчине уже избрали меру пресечения в виде 60-дневного ареста (с альтернативой залога).

158

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Алла Пугачева у гроба (скрин видео)

«Или как дурак последний, или…» Алла Пугачева произнесла речь на похоронах друга

Анастасия Шульженко

Любовница Тарзана опубликовала откровенное фото

Евгений Кошевой

Евгений Кошевой отличился с пакетом алкоголя при 12-летней дочери

Пугачева в шляпке, потерянный Галкин: появились фото с похорон Кальянова

Пугачева в шляпке, потерянный Галкин: появились фото с похорон Кальянова

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер