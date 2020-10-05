Было еще два вертолета: стали известны новые подробности крушения Ан-26

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат раскрыл новые подробности трагедии Ан-26 в Харьковской области.

Свои пояснения он привел в эфире канала «Украина 24».

По словам Игната, следователями рассматриваются, в том числе и детали взаимодействия двух самолетов и диспетчера.

«Это один из элементов. Про это заговорили после заявлений отдельных докладчиков, которые начали делать некоторые предположения, хотя они являются членами комиссии. Там даже было не два самолета, а еще были два вертолета на территории аэродрома, и руководитель полетов на командно-диспетчерском пункте принял правильные решения и сделал все для того… Руководитель полетов не мог по всем документам поступить иначе», — сказал спикер ВВС.

Так, руководитель полетов позволил сесть первому самолету и сразу направил второй самолет, на котором были определенные проблемы, на полосу. При этом два указанных вертолета тоже освободили место, чтобы не препятствовать самолетам сесть.

«Расстояние между первым и вторым самолетами было достаточным, чтобы первый без проблем сел на полосу, освободил ее, и в то время второй шел на посадку. Это мы и обнародовали сегодня на нашей странице», — сказал Игнат.

При этом представитель военно-воздушных сил добавил, что версия теракта должна иметь место, но она наименее вероятна, поскольку уже собрано достаточно материала.

«Мы должны дождаться официальной версии. Как представитель командования Воздушных сил я не могу говорить о результатах. Но только что мы поместили визуализацию схемы военного аэродрома, как произошла эта ситуация, на каком расстоянии были самолеты друг от друга», — сказал он.

Напомним, вечером 25 сентября в Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся. На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба — всего 27 человек. Двое выжили, однако один из них позже скончался в больнице.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Командовании Воздушных Сил ВСУ назвали лживым и позорным заявление главы Харьковской ОГА Алексея Кучера о том, что причиной авиакатастрофы Ан-26 под Чугуевом мог быть другой самолет, в котором находился сын командующего Воздушными силами Сергея Дроздова.

Фото: https://ria.ru/

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