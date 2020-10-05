28.29 / 28.44 32.96 / 33.26
Киев: +16
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Было еще два вертолета: стали известны новые подробности крушения Ан-26

0:59 5 октября 2020
Потерпевший крушение АН-26

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат раскрыл новые подробности трагедии Ан-26 в Харьковской области.

Свои пояснения он привел в эфире канала «Украина 24».

По словам Игната, следователями рассматриваются, в том числе и детали взаимодействия двух самолетов и диспетчера.

«Это один из элементов. Про это заговорили после заявлений отдельных докладчиков, которые начали делать некоторые предположения, хотя они являются членами комиссии. Там даже было не два самолета, а еще были два вертолета на территории аэродрома, и руководитель полетов на командно-диспетчерском пункте принял правильные решения и сделал все для того… Руководитель полетов не мог по всем документам поступить иначе», — сказал спикер ВВС.

Так, руководитель полетов позволил сесть первому самолету и сразу направил второй самолет, на котором были определенные проблемы, на полосу. При этом два указанных вертолета тоже освободили место, чтобы не препятствовать самолетам сесть.

«Расстояние между первым и вторым самолетами было достаточным, чтобы первый без проблем сел на полосу, освободил ее, и в то время второй шел на посадку. Это мы и обнародовали сегодня на нашей странице», — сказал Игнат.

При этом представитель военно-воздушных сил добавил, что версия теракта должна иметь место, но она наименее вероятна, поскольку уже собрано достаточно материала.

«Мы должны дождаться официальной версии. Как представитель командования Воздушных сил я не могу говорить о результатах. Но только что мы поместили визуализацию схемы военного аэродрома, как произошла эта ситуация, на каком расстоянии были самолеты друг от друга», — сказал он.

Напомним, вечером 25 сентября в Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся. На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба — всего 27 человек. Двое выжили, однако один из них позже скончался в больнице.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Командовании Воздушных Сил ВСУ назвали лживым и позорным заявление главы Харьковской ОГА Алексея Кучера о том, что причиной авиакатастрофы Ан-26 под Чугуевом мог быть другой самолет, в котором находился сын командующего Воздушными силами Сергея Дроздова.

Фото: https://ria.ru/

63

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Алла Пугачева у гроба (скрин видео)

«Или как дурак последний, или…» Алла Пугачева произнесла речь на похоронах друга

Анастасия Шульженко

Любовница Тарзана опубликовала откровенное фото

таюне

Жена Олега Винника поиграла бедрами на концерте мужа

Потерпевший крушение АН-26

Было еще два вертолета: стали известны новые подробности крушения Ан-26

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер