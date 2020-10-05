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Пытались соблазнить харчами: на Луганщине раскрыли схему подкупа избирателей продуктовыми наборами

2:24 5 октября 2020
Продпайки в магазине

Несмотря на запрет Верховной Рады подкупать избирателей продпайками, подобная порочная практика продолжается. Так, в городе Кременная в Луганской области в одном из магазинов изъяли продуктовые наборы и списки избирателей.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Луганской области.

«Сегодня днем, 4 октября, в ходе осмотра одного из магазинов в г. Кременная полицейские обнаружили и изъяли продуктовые наборы и списки избирателей, что указывает на организацию схемы по скупке голосов в пользу одной из политических сил и кандидата на должность главы г. Кременная», — говорится в сообщении правоохранителей.

Отмечается, что в настоящее время полиция устанавливает всех лиц, которые могут быть причастны к организации схемы подкупа избирателей.

Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства открытого по ч. 4 ст. 160 «Подкуп избирателя, участника референдума» Уголовного кодекса Украины и направлены на установление всех обстоятельств правонарушения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет, пояснили в полиции.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что «Слуг народа» заподозрили в попытке узаконить подкуп избирателей.

Фото: https://lg.npu.gov.ua/

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