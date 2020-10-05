Стало известно о трагедии на марафоне в Харькове

В Харькове скончался Евгений Колеров — бегун, потерявший сознание на Avantazh Kharkiv International marathon 4 октября. Об этом сообщили организаторы спортивного мероприятия.

Согласно информации, опубликованной в Facebook, Колеров потерял сознание на дистанции 21,1 км.

Хотя медики «скорой помощи» сделали все возможное, в больнице у спортсмена остановилось сердце.

Команда организаторов обещает поддержать семью Евгения материально.

Дата прощания со спортсменом еще не известна.

Напомним, в июне в Одессе скончалась член сборной Украины по ультрамарафону Екатерина Катющева, которая не смогла преодолеть трассу ультрамарафона в Куяльнике.

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