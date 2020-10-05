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Умер один из самых известных главарей боевиков «ЛНР» Леший

10:13 5 октября 2020
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В оккупированном Луганске якобы от пневмонии умер один из «полевых командиров» боевиков «ЛНР» — Алексей Павлов по кличке Леший.

Как пишет в Twitter журналист Денис Казанский, Леший был одним из самых известных «командиров» 2014 года. «Очевидно, подхватил корону. Но поскольку в ОРДЛО тесты проводятся очень ограничено, а информация о ковиде замалчивается, реальную причину смерти, скорее всего, не напишут», — уточняет журналист.

Изображение Syaibatul Hamdi с сайта Pixabay.

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Умер один из самых известных главарей боевиков «ЛНР» Леший

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