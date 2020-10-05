Умер один из самых известных главарей боевиков «ЛНР» Леший

В оккупированном Луганске якобы от пневмонии умер один из «полевых командиров» боевиков «ЛНР» — Алексей Павлов по кличке Леший.

Как пишет в Twitter журналист Денис Казанский, Леший был одним из самых известных «командиров» 2014 года. «Очевидно, подхватил корону. Но поскольку в ОРДЛО тесты проводятся очень ограничено, а информация о ковиде замалчивается, реальную причину смерти, скорее всего, не напишут», — уточняет журналист.

Один из самых известных полевых командиров ЛНР 2014 года «Леший» умер в Луганске от пневмонии.



Очевидно, подхватил корону. Но поскольку в ОРДЛО тесты проводятся очень ограничено, а информация о ковидле замалчивается, реальную причину смерти скорее всего не напишут. pic.twitter.com/lfu8Rsw0EL — Денис Казанський (@den_kazansky) October 5, 2020

Изображение Syaibatul Hamdi с сайта Pixabay.

478

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter