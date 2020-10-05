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Происшествия

Стрельба произошла в ночном клубе Ужгорода

12:24 5 октября 2020
Задержанный

В одном из ночных клубов Ужгорода драка двух компаний закончилась стрельбой — пострадавший попал в больницу с пулевым ранением.

Как сообщают в ГУНП в Закарпатской области, ЧП в развлекательном заведении на улице Швабской произошло около часа ночи в понедельник, 5 октября. Причиной стала ревность.

«Выяснять, кто прав, мужчины пошли на улицу, где между ними возникла драка. 21-летний житель Мукачево начал стрелять в своего оппонента. В итоге 29-летнего ужгородца с пулевым ранением госпитализировали в больницу, а мукачевца и других участников драки доставили в отделение полиции», — говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство, стрелка задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Фото с сайта ГУНП в Закарпатской области.

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