Женщина утопила тяжелобольного сына в Северо-Крымском канале

Тело 4-летнего мальчика было обнаружено в Скадовском районе Херсонской области в воде у берега Северо-Крымского канала. Об этом «ФАКТАМ» сообщили в правоохранительных органах.

По предварительной версии следствия, преступление совершила 36-летняя мать мальчика из-за его тяжелой болезни.

О трагедии стало известно от 41-летнего отца погибшего ребенка. Он сообщил, что живет в поселке Каланчак отдельно от бывшей жены. Однако каждый день, проходя мимо их дома, видел ее с сыном во дворе. И иногда заходил проведать мальчика, страдающего врожденным аутизмом. Тревогу мужчина забил, когда несколько дней подряд не смог застать дома ни бывшую супругу, ни ребенка. На телефонные звонки женщина не отвечала, и мужчина обратился в полицию.

Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Херсонской области, во время осмотра домовладения полицейские обнаружили женщину, закрывшуюся в летней кухне. Она была в крайне подавленном состоянии. Мальчика с ней не было. Она призналась, что накануне состояние ребенка ухудшилось, и она разуверилась в его выздоровлении. Поэтому решила покончить жизнь самоубийством и вместе с маленьким сыном прыгнуть в канал. Вместе с ребенком они сели в рейсовый автобус, сошли на остановке в Скадовском районе, недалеко от Северо-Крымского канала. Якобы они вместе прыгнули в воду, но она выбралась, а мальчик утонул.

Позже тело ребенка обнаружили в воде у берега.



Как сообщил начальник Скадовского отделения полиции Виктор Попов, сейчас в деле назначен ряд экспертиз, в том числе и судебно-психиатрическая. Женщина находится под стражей. Уголовное производство открыли по статье 115 УК Украины «Умышленное убийство». Детоубийце грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о матери, которая пыталась убить своего 9-месячного сына, бросив с моста в реку Ингул в Николаеве. Сразу же после этого, видимо, осознав, что натворила, мать начала кричать и звать на помощь. Мальчика, который был в состоянии клинической смерти, удалось спасти.

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