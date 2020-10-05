Новый поджог совершили на Луганщине – там стали взрываться боеприпасы

В Луганской области зафиксирован новый очаг возгорания — между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема, что в Станично-Луганском районе.

В районной администрации заявляют о поджоге: «Внезапно запылало даже там, где не было пожаров в 2014 -15 годах после масштабных обстрелов из „Градов“. Очередной поджог между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема. Верховой огонь подступает вплотную к электроподстанций. Спасатели сдерживают пожар. От пожара детонируют не взорвавшиеся боеприпасы».

Фото со странички главка ГосЧС в Луганской области.

186

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter