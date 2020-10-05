28.29 / 28.49 32.97 / 33.38
Киев: +18
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Новый поджог совершили на Луганщине – там стали взрываться боеприпасы

13:37 5 октября 2020
Пожары в Луганской области

В Луганской области зафиксирован новый очаг возгорания — между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема, что в Станично-Луганском районе.

В районной администрации заявляют о поджоге: «Внезапно запылало даже там, где не было пожаров в 2014 -15 годах после масштабных обстрелов из „Градов“. Очередной поджог между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема. Верховой огонь подступает вплотную к электроподстанций. Спасатели сдерживают пожар. От пожара детонируют не взорвавшиеся боеприпасы».

Фото со странички главка ГосЧС в Луганской области.

186

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Алла Пугачева у гроба (скрин видео)

«Или как дурак последний, или…» Алла Пугачева произнесла речь на похоронах друга

Оля Полякова надела маску после скандального концерта

Оля Полякова надела маску после скандального концерта

Северо-Крымский канал

Женщина утопила тяжелобольного сына в Северо-Крымском канале

Анастасия Шульженко

Любовница Тарзана опубликовала откровенное фото

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер