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Происшествия

Террористов на Донбассе обвинили в поджоге позиций ВСУ

14:46 5 октября 2020
Пожарные

Бойцы 503-го отдельного батальона морской пехоты, дислоцирующегося в районе населенного пункта Шумы (Донецкая область), сняли на видео последствия поджогов, которые устраивает противник.

«Между тем российско-террористические войска продолжают демонстрировать свои мирные намерения, поджигая наши позиции», — таким комментарием сопровождается видео, размещенное на страничке батальона в соцсетях.

«Поджоги устраивают постоянно. Если есть возможность вылезти и поджечь, то они вылезают и поджигают. Если нет, то забрасывают всякую горящую байду», — рассказывает военнослужащий из 503-го ОБМП.

Иллюстративное фото со странички главка ГосЧС в Донецкой области.

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