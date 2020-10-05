Стала известна причина нашумевшего убийства администратора магазина в Киеве

Киевские полицейские задержали мужчину, который в пятницу, 2 октября, на проспекте Отрадном в Соломенском районе столицы зарезал хозяйку торговой точки.

Как сообщили в Нацполиции, им оказался 27-летний ранее не судимый уроженец Киевской области, который работал в соседнем магазине. Сотрудникам полиции понадобилось менее суток, чтобы установить личность подозреваемого и задержать его.

За совершенное задержанному грозит пожизненное заключение.

Во время осмотра прилегающей к магазину территории полицейские обнаружили верхнюю одежду злоумышленника, которую он использовал во время совершения преступления.

В ходе досудебного расследования копы выяснили, что мотивом преступления было желание завладеть деньгами. Злоумышленник замаскировал свое лицо и, угрожая ножом, потребовал у администратора магазина отдать выручку.

Когда 35-летняя женщина его узнала, он стал наносить ей удары. По предварительному заключению судебно-медицинского эксперта, подозреваемый нанес погибшей 15 ножевых ранений, от которых она скончалась на месте.

Фото с официального сайта Нацполиции Украины

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