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Происшествия

В Киеве разоблачили торговцев должностями помощников "слуг народа"

18:08 5 октября 2020
Оперативное фото СБУ

В Киеве задержали мошенников, торговавших должностями помощников народных депутатов от партии «Слуги народа». Цена вопроса составляла 18 тысяч долларов США.

Как сообщает пресс-центр СБУ, «продавцы» обещали сразу же после внесения оплаты организовать стажировку кандидата и выдать ему служебное удостоверение.

Брали их «на горячем» — при получении 3 тысяч долларов США.

Прокуратура Киева сообщает, что при осуществлении досудебного расследования правоохранители задокументировали несколько фактов получения указанными лицами частей обусловленной суммы средств.

Первый "транш"

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 190 («Мошенничество») Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам собираются объявить о подозрении.

Параллельно проверяются другие возможные факты предложений фейкового трудоустройства.

Напомним, ранее схему торговлю государственными должностями разоблачал народный депутат Гео Лерос. По его данным, к схеме причастен брат главы Офиса президента Андрея Ермака Денис.

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