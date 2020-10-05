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Происшествия

В Херсоне российскую шпионку отпустили под залог в полмиллиона гривен

19:50 5 октября 2020
Татьяна Кузьмич

В Херсоне вышла под залог подозреваемая в госизмене глава общественной организации «Русская национальная община «Русичъ» Татьяна Кузьмич. Об этом сообщил журналист ТСН Андрей Цаплиенко.

За нее внесли залог в размере 500 тысяч гривен. Но она должна носить электронный браслет.

Старшую преподавательницу коммунального высшего учебного заведения «Херсонская академия непрерывного образования» Кузимич завербовали в 2015 году. Ей дали псевдонимом «Цветаева».

Выполняя задания ФСБ «Цветаева» шпионила за украинскими службами и передавала собранные материалы оккупантам, используя электронную почту, а также лично встречалась с россиянами в оккупированном Крыму и в Москве.

О ее работе на российские спецслужбы стало известно в августе 2020 года. Во время обысков у нее был изъят компьютер, мобильные телефоны, флэш-накопители, переносной магнитный накопитель памяти, украинские сим-карты, кредитные карты «Сбербанка России», российские рубли и российские агитационные материалы.

Суд арестовал шпионку до 9 октября с правом внесения залога в размере 529 500 гривен.

Известно, что залог за Кузьмич намеревался заплатить член «Оппозиционного блока» нардеп Вадим Новинский.

После приговора к «Цветаевой» на встречу приезжали несколько пророссийских политических деятелей и адвокатов.

Речь идет об адвокате из Винницы Андрее Кадочникове, свидание с которым было организовано по просьбе представителей «Россотрудничества».

Кроме того, с Кузьмич встречалась адвокат из Киева Светлана Новицкая, которая до 2014 года неоднократно принимала участие в пророссийских проектах в Украине и занималась защитой пророссийских деятелей Кирилла Вышинского и Олега Сагана.

С «Цветаевой» также встречался адвокат Дмитрий Каленов, сын бывшего руководителя Херсонской областной организации партии «Русское единство», который находится в розыске по подозрению в терроризме. Его отец является близким другом так называемого главы Крыма Сергея Аксенова.

Согласно полученной информации, руководство «Россотрудничества» также планировало внести залог за Кузьмич и намерено пригласить в Херсон представителей ОБСЕ, ООН, Красного Креста, чтобы предать ситуацию с ней огласке.

Кто именно внес залог за шпионку, пока не сообщается.

Фото simferopol.bezformata.com

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