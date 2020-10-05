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Командира артиллеристов "ДНР" посадили на 9 лет

20:20 5 октября 2020
суд

Жителя Мариуполя, который командовал взводом боевиков так называемой «ДНР» приговорили к 9 годам заключения, сообщает прокуратура Донецкой области.

Суд установил, что в течение 2014−2018 годов мариупольчанин занимал должность «руководителя отделения гаубично-артиллерийского дивизиона в составе специального подразделения „Славянск“ 1 отдельной штурмовой бригады ДНР».

За время прохождения «военной службы» мужчина участвовал в боевых действиях против украинских военных под селом Васильевка Старобешевского района, селом Староласпа Тельмановского района, селом Спартак Ясиноватского района, поселком Бойковское, городами Авдеевка, Углегорск и Дебальцево.

Фото архив pixabay.com

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