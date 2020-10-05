Под Киевом два человека погибли в разбившемся мотодельтаплане

В понедельник, 5 октября, на поле вблизи села Победа Барышевского района Киевской области упал мотодельтаплан, в результате чего погибли 2 человека, сообщили в ГСЧС.



Трагедия произошло приблизительно в 18:15.



На месте происшествия работают 12 человек и 3 единицы техники. Спасатели проводят обследование территории.



Ранее похожая трагедия произошла в Полтавской области. На окраине города Кобеляки мотодельтаплан упал в поле. Пожара не случилось, но двое людей, находившихся на дельтаплане, погибли.



Фото архив pixabay.com







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