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Происшествия

Под Киевом два человека погибли в разбившемся мотодельтаплане

20:31 5 октября 2020
мотодельтаплан

В понедельник, 5 октября, на поле вблизи села Победа Барышевского района Киевской области упал мотодельтаплан, в результате чего погибли 2 человека, сообщили в ГСЧС.

Трагедия произошло приблизительно в 18:15.

На месте происшествия работают 12 человек и 3 единицы техники. Спасатели проводят обследование территории.

Ранее похожая трагедия произошла в Полтавской области. На окраине города Кобеляки мотодельтаплан упал в поле. Пожара не случилось, но двое людей, находившихся на дельтаплане, погибли.

Фото архив pixabay.com


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