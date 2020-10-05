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Происшествия

Отец сжег ребенка и погиб сам: в Киеве разыгралась жуткая семейная драма

21:48 5 октября 2020
пожар в квартире

В Киеве в многоквартирном доме на проспекте Правды, 31А возник сильный пожар, в котором погиб мужчина и ребенок.

Как сообщает «Киев Оперативный», пожар вспыхнул в квартире на 7-этаже.

По предварительной информации, ее владелец самостоятельно поджег свое жилье.

Когда мужчина вылез в окно, пожарные требовали, чтобы он открыл дверь в квартиру. Но по неизвестным причинам мужчина не спешил пускать спасателей.

По информации dtp.kiev.ua, на почве семейного конфликта мужчина выгнал жену из квартиры и поджег детскую кроватку, в которой находился 6-летний ребенок. Малыш задохнулся в дыму.

Фото скриншот facebook.com/KyivOperativ

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