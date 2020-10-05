Отец сжег ребенка и погиб сам: в Киеве разыгралась жуткая семейная драма
В Киеве в многоквартирном доме на проспекте Правды, 31А возник сильный пожар, в котором погиб мужчина и ребенок.
Как сообщает «Киев Оперативный», пожар вспыхнул в квартире на 7-этаже.
По предварительной информации, ее владелец самостоятельно поджег свое жилье.
Когда мужчина вылез в окно, пожарные требовали, чтобы он открыл дверь в квартиру. Но по неизвестным причинам мужчина не спешил пускать спасателей.
По информации dtp.kiev.ua, на почве семейного конфликта мужчина выгнал жену из квартиры и поджег детскую кроватку, в которой находился 6-летний ребенок. Малыш задохнулся в дыму.
Фото скриншот facebook.com/KyivOperativ268
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