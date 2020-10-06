Внезапно умер директор школы под Киевом – там назревает скандал с коронавирусом

В понедельник, 5 октября, в Киеве умер директор Вишневского лицея «Идеал» Владимир Коваленко.

Умершему было 49 лет. Известно, что он находился на лечении в инфекционном отделении Боярской районной больницы, передают «Українські Новини».

Официального заключения о причинах смерти пока нет.

Вместе с тем, известно, что на протяжении последних полутора недель у нескольких педагогов лицея был диагностирован коронавирус. Их отправили на самоизоляцию. В то же время школа продолжала работать, хотя о ситуации знали в Киево-Святошинской РГА. Информацию от детей и родителей скрывали.

По данным издания, факт смерти Коваленко подтвердила заместитель директора лицея «Идеал» по воспитательной работе Алла Хомицкая, отметив, что диагноз ей неизвестен.

В Вишневском лицее «Идеал» обучаются более 1500 детей, работают 50 классов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти от коронавируса декана географического факультета Киевского национального университета имени Т. Г. Шевченко профессора Ярослава Богдановича Олейника.

Фото facebook.com/vp.kovalenko









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