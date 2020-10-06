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Происшествия

Отец пустил в ход нож: появились детали жуткого убийства малыша в Киеве

12:59 6 октября 2020
задержанный

Следователи Киевской полиции задержали мужчину по подозрению в убийстве собственного сына.

Как сообщили в столичной полиции, 36-летний отец несколько раз ударил ребенка ножом, а затем поджег кровать, в которой лежал мальчик.

Полицейские, прибывшие на вызов о пожаре на проспект Правды, не смогли сразу попасть внутрь, поскольку владелец закрылся в квартире и отказывался открывать дверь. По словам начальника Подольского управления полиции Антона Жидовцева, спасатели срезали двери, зашли в квартиру и сразу потушили огонь. При осмотре помещения в одной из комнат копы обнаружили обгоревшее тело малолетнего ребенка со следами насильственной смерти.

Для установления окончательной причины смерти тело мальчика направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Предварительно было установлено, что мужчина ножом нанес несколько ранений мальчику, после чего поджег кровать в которой находился ребенок.

В полиции открыли уголовное производство по статье «Умышленное убийство малолетнего ребенка».

За содеянное задержанному грозит пожизненное лишение свободы.

Фото facebook.com/UA.KyivPolice/

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