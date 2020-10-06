Предлагал покататься на машине: установлены новые жертвы фотографа-педофила с Полтавщины

Полиция продолжает изучать преступную биографию фотографа, задержанного по подозрению в изнасиловании девятилетней девочки. Как сообщила прокуратура, мужчина был арестован в Сумах, но следствие заподозрило, что педофил мог присматривать жертв и в других городах. Эта догадка подтвердилась — установлены еще четверо малолетних, с которыми фотограф предположительно совершал развратные действия.

31-летнего гражданина В. задержали в августе. Пока мужчина находился в СИЗО, у него на дому в Горишних Плавнях провели обыск. Установлено, что девятилетняя девочка из Сум была не единственной «приглянувшейся» фотографу. Одну из своих жертв мужчина нашел в Киеве — девочку заманили на квартиру под предлогом фотосессии. Еще двоих школьниц мужчина встретил на улице и предлагал покатать на дорогой машине. Также была девочка, на которую фотограф вышел через соцсети и угрозами заставил ребенка высылать фото в обнаженном виде. Всем пострадавшим детям было от девяти до 12 лет.

В перечень статей, инкриминируемых фотографу, добавился пункт о незаконном хранении оружия. При обыске на дому у мужчины нашли огнестрельное оружие и 18 патронов. За развращение малолетних и за другие преступления педофилу грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Фото Сумська обласна прокуратура/Facebook



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