В Луганской области продолжается борьба с пожарами, охватившими тысячи гектаров. Горят не только леса и трава, опасности подвергаются десятки сел и городков. Огонь уничтожил сотни домов, гибнут люди и животные. Местное население патрулирует окрестности, выискивая вероятных поджигателей. Люди считают, что кто-то специально уничтожает леса и их имущество. Впрочем, правоохранители пока не уверены, что поджоги умышленные.

— Горит пол-области, только у нас в маленьком поселке (Сиротино в трех километрах от Северодонецка) полностью сгорели 170 домов. Пожарных не хватало, сбивали пламя и ехали к следующим домам, а поливаем до сих пор сами уже, — рассказал «ФАКТАМ» местный житель Сергей Павинский. — И таких сел больше 20-ти. Еще тушат. Вчера горели три села, в 15 километрах от города, весь день самолеты и вертолеты летали. Пожары усложняются сильным ветром, около 20 м/с.

Пожары на Луганщине (фото скриншот видео Сергея Павинского)

И поджоги пока продолжаются: вчерашняя ночь прошла нормально, а вот позавчера у нас был поджог, женщине подожгли флигель, уцелевший при большом пожаре. Мы организовываемся в бригады, сами дежурим, позавчера ночью поймали нарика в лесу возле домов на краю поселка, сдали в горотдел. Нюхали руки у него, вроде горючим ничем не воняло, но береженого Бог бережет. Сейчас во многих селах организуются такие патрули. Почти не спим: ночью патрулируем, днем разгребаем завалы.

Не обошло стороной и меня, дом каким-то чудом уцелел, все остальное сгорело, а главное — летняя кухня, где у меня был весь инструмент. Работы у нас сейчас нет ни фига, я занялся ремонтом машин, на хлеб и «коммуналку» кое-как хватало. Но когда такая ситуация, то не думал ни о чем — хватал документы, шмотки и бежать. В общем сейчас абсолютно без средств к существованию. Нет газа, воды, свет только вечером дали… И нет возможности хоть как-то заработать.

Сгоревшее подворье Сергея

Доказательств умышленности поджогов у правоохранителей пока нет.

— На 6 октября открыты 11 уголовных производств по признакам нарушений правил пожарной безопасности, повлекших пожары, в которых погибли или пострадали люди, а также нанесших имущественный ущерб в больших и особо больших размерах, — рассказала «ФАКТАМ» спикер полиции Луганской области Татьяна Погукай.

Пока оперативникам удалось установить несколько очагов и причин возгорания. Так, в поселке Белокуракино пенсионерка сжигала бурьян на огороде, но огонь перекинулся на соседнюю вербу и пошел дальше. В селах Половинкино и Запорожское сильные порывы ветра «замкнули» провода высоковольтной линии, в результате чего загорелись деревья и трава под ЛЭП. Также под линиями электропередачи были очаги возгорания в городе Счастье и селе Смоляниново.

Что же касается слухов о поджигателях, то правоохранители их также проверяют. В ходе расследований допрошено около 700 потерпевших и свидетелей, на экспертизы изъято почти 600 образцов продуктов горения, назначены судебно-медицинские экспертизы. Территорию, на которой возникают пожары, патрулируют 22 пеших и 23 автопатруля. Ни один подозреваемый в умышленных поджогах пока не задержан. Однажды в полицию привели мужчину, околачивавшегося в сгоревших домах, но он оказался психически больным местным жителем.

По данным полиции и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, пожары охватили территорию более чем в 22 тысячи гектаров. В них погибли 11 человек (трое задохнулись в дыму, еще у троих не выдержало сердце, один человек получил несовместимые с жизнью ожоги, причина смерти еще четверых утанавливается), 18 госпитализированы, один пострадавший от госпитализации отказался. Огнем повреждены 583 жилых дома, 936 хозпостроек, 59 транспортных средств. Погибли 630 домашних животных и 102 птицы.

Сгоревшие села (фото скриншот видео Сергея Павинского)

В борьбе с огнем задействованы 2 715 человек и 482 единицы техники (в том числе по три самолета и вертолета, два военных путеукладчика, пожарный поезд и инженерный танк) подразделений ГСЧС из Луганской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской и Кировоградской областей, Вооруженных сил Украины, Нацгвардии, полиции и Гослесагентства.

К 6 октября восемь основных массивов пожаров, возникших 30 сентября -1 октября, было ликвидированы, два — локализованы. Но за прошедшие сутки в области вспыхнуло еще 36 пожаров, четыре из которых пока не потушены.

— Остались четыре неликвидированных пожара. Они локализованы и, надеюсь, сегодня будут погашены. Но мы уже дуем даже на холодное: ночью еще несколько раз вспыхивали пожары в разных частях области, — рассказал на своей странице в Facebook Сергей Гайдай, глава Луганской областной военно-гражданской администрации.

Власти обещают помочь пострадавшим. Так, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что за уничтоженные дома люди получат по 300 тысяч гривен помощи от государства, за частично разрушенные — по 50 тысяч, по 20 тысяч — за ущерб в домохозяйстве. Семьям погибших выплатят по 200 тысяч гривен. Правительство надеется на помощь местных властей и международных организаций.

Также читатели «ФАКТОВ» могут помочь Сергей Павинскому. Его карта:

5168 7551 1175 2883 ПриватБанк, Павинский Сергей

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пожарным удалось отвести огонь от газопровода высокого давления в Станично-Луганском районе.

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Фото в заголовке скриншот видео Сергея Павинского

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