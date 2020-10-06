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Происшествия

В Киеве подросток покончил с собой на железной дороге

17:17 6 октября 2020
рельсы электричка

В Киеве 14-летний юноша совершил самоубийство на железнодорожных путях. Как сообщает Киев Оперативный, на перегоне между станциями Киев-Пассажирский и Караваевы Дачи подросток лег на рельсы, а проезжавший машинист электрички слишком поздно заметил человека на путях и не успел затормозить.

По информации Вартові Еспресо, перед роковым шагом юноша отправил приятелю короткое SMS и написал, что жизнь не имеет смысла. Это сообщение стало основанием предполагать суицид, а не несчастный случай.

Накануне, 5 октября, при похожих обстоятельствах под Киевом совершила самоубийство 14-летняя девушка. В районе Боярки школьницу сбила электричка, у девушки была при себе записка и контакты родителей.

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