Скандального судью избили в Ровно

В Ровно избили судью — на служителя Фемиды возле его дома напали двое неизвестных в балаклавах.

Как сообщают в Ровенской областной прокуратуре, открыто уголовное производство по факту умышленного причинения судье легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с его деятельностью, связанной с осуществлением правосудия (ч. 2 ст. 377 УК Украины).

«Неизвестные применили газовый баллончик и нанесли судье телесные повреждения в виде множественных ушибов и ссадин. После осмотра и оказания необходимой медицинской помощи пострадавший отпущен домой. Проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты баллон аэрозольный „Кобра-1Н“. Сейчас проверяются все возможные версии, среди которых как бытовой, так и профессиональный конфликт», — говорится в сообщении.

Имя пострадавшего в прокуратуре не называют. Тем временем «Рівне вечірнє» со ссылкой на достоверные источники, сообщает, что напали на судью Александра Тимощука.

Имя Александра Тимощука ранее фигурировало в СМИ в связи с несколькими скандалами. Так, «Громадське» сообщало о смертельном ДТП, водитель которого скрылся. Якобы автомобилем управлял именно судья Ровенского городского суда.

Журналисты отмечали, что дело расследовали 9 лет, но оно так ничем и не закончилось — его закрыли после избрания Тимощука судьей бессрочно. Сам судья утверждал, что машину, которой он пользовался в тот день, у него угнали.

Второй эпизод связан с похищениями и пытками — о нем журналистам рассказывал экс-нардеп — «свободовец» и журналист Юрий Сиротюк. В нем речь шла о незаконном удержании парней за якобы кражу из дома матери судьи. «Я не признаю и не могу признать, эти наветы». Это — из письменного ответа судьи Александра Тимощука, которую он прислал «Слидству.Инфо», когда мы спросили его об инциденте с возможным применением пыток", — утверждают журналисты.

А издание «Чарівне» писало, что судью хотели люстрировать — местные медиа сообщали о «причастности Александра Тимощука к подделке документов, взяточничеству и коррупции». Отмечается, что юрист Лиана Диновская заявляла, что служитель Фемиды вымогал у жительницы Ровно «взятку в размере 50 процентов стоимости жилья и незаконно завладел оригиналами ее правоустанавливающих документов на квартиру».

Изображение Annabel_P с сайта Pixabay.

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