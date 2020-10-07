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Происшествия

В Киеве подтопления из-за непогоды

12:07 7 октября 2020
Коммунальные службы

В среду, 7 октября, на Киев обрушился серьезный ливень с грозой — в чрезвычайной службе предупреждали о первом уровне опасности (желтом).

Некоторое время перебои наблюдались в районе станции метро «Политехнический институт». Как сообщает «Корреспондент», без электрики остался микрорайон Отрадный в Соломенском районе — света нет в жилых домах, школах и детсадиках.

А ресурс «kiev now» выложил в своем Telegram-канале видео подтопленных улиц столицы.

Тем временем в «Киевавтодоре» заявляли, что в ожидании сильного ливня вывели на улицы столицы спецтехнику и усиленно очищали ливнестоки.

Фото со странички «Киевавтодора» в соцсетях.

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