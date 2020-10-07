В Киеве подтопления из-за непогоды
В среду, 7 октября, на Киев обрушился серьезный ливень с грозой — в чрезвычайной службе предупреждали о первом уровне опасности (желтом).
Некоторое время перебои наблюдались в районе станции метро «Политехнический институт». Как сообщает «Корреспондент», без электрики остался микрорайон Отрадный в Соломенском районе — света нет в жилых домах, школах и детсадиках.
А ресурс «kiev now» выложил в своем Telegram-канале видео подтопленных улиц столицы.
Тем временем в «Киевавтодоре» заявляли, что в ожидании сильного ливня вывели на улицы столицы спецтехнику и усиленно очищали ливнестоки.
Фото со странички «Киевавтодора» в соцсетях.544
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter