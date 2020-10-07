Найдено тело пропавшей на Львовщине женщины – она прыгнула с ЛЭП

В Львовской области нашли мертвой женщину, которая 3 октября ушла из дома и не вернулась — ее тело обнаружили возле электроопоры высоковольтной линии.

Как сообщает издание «Варто», 28-летняя жительница Борислава прыгнула с высоты — у нее были открытые переломы обеих ног.

Погибшую обнаружил мужчина, пасший корову в районе ЛЭП. Он же и вызвал на место ЧП полицию. Пока что не известно, что стало причиной такого поступка.

Изображение Angeles Balaguer с сайта Pixabay.



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