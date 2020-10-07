Четверо братьев подрывали банкоматы и забирали деньги под Винницей

В Винницкой области задержали банду, которая взрывала и обворовывала банкоматы по всей Украине. В ходе одного из нападений преступники — четверо братьев — завладели миллионом гривен.

— В состав банды входили четверо родных братьев. Они родом из Ильинецкого и Гайсинского районов Винницкой области, — рассказал начальник областного главка полиции Виннитчины полковник полиции Иван Ищенко. - Организатор имеет опыт боевых действий на востоке Украины, ранее служил в добровольческом батальоне. Члены преступной группировки четко распределили свои роли: кто, что и как должен делать… Они расстреливали из автоматов банкоматы, подрывали их гранатами и самодельными взрывными устройствами, а затем забирали деньги. Ездили на джипах BMW и KIA. Одевались в камуфляжную форму и балаклавы. Наиболее резонансный случай произошел летом в поселке Дашев Ильинецкого района, где нападавшие ночью подорвали и расстреляли банкомат. Тогда добычей банды стало около миллиона гривен… Затем они совершили еще три похожих преступления в Винницкой области. В одном случае им вновь удалось завладеть деньгами. А в других сработала сигнализация, и бандиты вынуждены были быстро покинуть место преступления…

Злоумышленники хорошо ориентировались на местности и умело заметали следы. После ограбления банкомата в Дашеве они ушли полевыми и лесными дорогами, где заранее расставили метки. Главарь, имея опыт боевых действий и диверсионно-разведывательной работы, знал, что нужно делать. Однако, как говорит полковник Ищенко, экспертам удалось обнаружить доказательства, которые помогли выйти на след подозреваемых.

Всех членов банды бойцы спецподразделения «Корд» задержали в Винницкой и Киевской областях. Во время санкционированных обысков дома у подозреваемых обнаружили два автомата Калашникова со снаряженными магазинами, шесть боевых гранат, 190 патронов, ружье с оптическим прицелом, пистолет, наркотики, рации, мобильные телефоны, SIM-карты и другие вещественные доказательства. В том числе 100 тысяч гривен из банкомата в Дашеве.

— Задержанные ранее не были судимы и никогда не попадали в поле зрения полиции, вели спокойный образ жизни. Кто-то работал на строительстве, кто-то ездил на заработки в Польшу, — говорит Иван Ищенко. — После ограблений, как правило, тихо отсиживались. Сейчас их проверяют на причастность к аналогичным преступлениям в других регионах.

Председатель Дашевского поселкового совета Сергей Титаренко об ограблении банкомата 5 июля рассказал: «Бандиты около получаса расстреливали и взрывали банкомат в магазине. Канонада стояла, как на войне. Просто чудо, что от пуль и осколков никто из прохожих не пострадал. Ведь рядом автобусная станция и поселковый совет. И хотя было уже поздно, но на улице были люди. С тех пор банкомата у нас нет».

По словам хозяйки магазина, на месте преступления собрали почти ведро гильз. А когда бандитам не удалось открыть входную дверь выстрелами, они ее подорвали.

«ФАКТАМ» стали известны детали еще нескольких преступлений, совершенных бандой. В частности, в Гайсине через несколько дней после ограбления в Дашеве нападавшие взорвали банкомат возле местной школы-гимназии и украли 22 тысячи гривен. В августе и в сентябре преступная группа совершила две попытки ограбления — в райцентре Теплик и вновь в Гайсине. Но сработавшая сигнализация в обоих случаях отпугнула налетчиков.

На данный момент подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания в ожидании избрания меры пресечения. Бандитам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о задержании подрывников банкомата в Черкасской области. Двое злоумышленников оказались иностранцами, приехавшими в Украину под видом туристов.

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Фото — отдел коммуникаций полиции Винницкой области



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