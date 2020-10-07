На Херсонщине кусок сала убил двухлетнего ребенка

B Херсонской области случилась трагедия — умер двухлетний мальчик, подавившийся кусочком сала.

Как сообщает издание «Херсон типичный», ЧП произошло в гopoдe Taвpийcкe. Мама малыша, оставив в комнате на столе кусочек сала, вышла по своим делам. Ее двухлетний сын взял этот кусок попытался проглотить, не жуя — сало попало «не в то горло» и заблокировало дыхательные пути.

Врачи, прибывшие по вызову, извлекли сало из горла ребенка и начали проводить реанимационные мероприятия, однако сердце мальчика им запустить так и не удалось.

Фото из Википедии, автор Kagor at the Ukrainian language Wikipedia.

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