В деле о покушении на известную активистку на Донбассе произошел неожиданный поворот

Полиция Донецкой области заявила о раскрытии громкого преступления, которое было совершено 20 июня в селе Иванополье в отношении бывшей узницы боевиков Валентины Бучок. О подозрении сообщено 49-летней жительнице Луганской области, которая, как оказалось, приревновала женщину к своему мужу, сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

В результате серии проведенных экспертиз ДНК-профиль, обнаруженный на спусковом рычаге гранаты, совпал с профилем подозреваемой. Было установлено, что она приехала в Константиновский район, установила «растяжку» и сразу после совершения преступления уехала домой на Луганщину.

Фигурантке сообщено о подозрении в совершении преступления по статье 15 ч. 1. ст. 115 («Покушение на умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины.

Полицией решается вопрос избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в интервью «ФАКТАМ» Валентина Бучок заявила, что покушение на нее стало уже третьим.

Фото полиции Донецкой области

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