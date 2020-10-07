В деле о покушении на известную активистку на Донбассе произошел неожиданный поворот
Полиция Донецкой области заявила о раскрытии громкого преступления, которое было совершено 20 июня в селе Иванополье в отношении бывшей узницы боевиков Валентины Бучок. О подозрении сообщено 49-летней жительнице Луганской области, которая, как оказалось, приревновала женщину к своему мужу, сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.
В результате серии проведенных экспертиз ДНК-профиль, обнаруженный на спусковом рычаге гранаты, совпал с профилем подозреваемой. Было установлено, что она приехала в Константиновский район, установила «растяжку» и сразу после совершения преступления уехала домой на Луганщину.
Фигурантке сообщено о подозрении в совершении преступления по статье 15 ч. 1. ст. 115 («Покушение на умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины.
Полицией решается вопрос избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в интервью «ФАКТАМ» Валентина Бучок заявила, что покушение на нее стало уже третьим.
Фото полиции Донецкой области144
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