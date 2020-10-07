28.25 / 28.45 33.03 / 33.49
Киев: +16
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Сильный пожар в Харькове: пламя уничтожает жилые дома

16:07 7 октября 2020
Пожарные

В Харькове возникший пожар угрожает жилым домам — в районе Жихаря загорелся камыш и сухостой, огонь перекинулся на нежилые помещения…

Как передает «Суспільне», сейчас горят сараи, есть угроза и для двух жилых домов. По словам спикера областного главка ГосЧС Игоря Лупандина, в тушении пожара принимают участие десять отделений спасателей.

Тем временем в Telegram-каналах сообщают об эвакуации местных жителей. А «Харьков 1654» информирует о возгорании в районе Безлюдовки, где «сверхразумы подожгли траву, хвастались этим в сториз»: «Через несколько часов огонь дошел до частного сектора и там сгорел дом».

Ресурс разместил фото и видео с место ЧП, в том числе и кадры, снятые компанией, на которых зафиксирован момент поджога.

Не исключено, что речь идет об одном и том же пожаре — между Безлюдовкой и Жихарем расстояние всего несколько километров.

Иллюстративное фото со странички ГосЧС в Харьковской области.

115

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Оксана Гайсинская

Жена Кернеса едко высмеяла Лукашенко

Пожарные

Сильный пожар в Харькове: пламя уничтожает жилые дома

Сало

На Херсонщине кусок сала убил двухлетнего ребенка

Петр Порошенко

Одноместная палата за 11,5 тысячи гривен в сутки: СМИ узнали, где лечат Порошенко

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер