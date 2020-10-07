Сильный пожар в Харькове: пламя уничтожает жилые дома

В Харькове возникший пожар угрожает жилым домам — в районе Жихаря загорелся камыш и сухостой, огонь перекинулся на нежилые помещения…

Как передает «Суспільне», сейчас горят сараи, есть угроза и для двух жилых домов. По словам спикера областного главка ГосЧС Игоря Лупандина, в тушении пожара принимают участие десять отделений спасателей.

Тем временем в Telegram-каналах сообщают об эвакуации местных жителей. А «Харьков 1654» информирует о возгорании в районе Безлюдовки, где «сверхразумы подожгли траву, хвастались этим в сториз»: «Через несколько часов огонь дошел до частного сектора и там сгорел дом».

Ресурс разместил фото и видео с место ЧП, в том числе и кадры, снятые компанией, на которых зафиксирован момент поджога.

Не исключено, что речь идет об одном и том же пожаре — между Безлюдовкой и Жихарем расстояние всего несколько километров.

Иллюстративное фото со странички ГосЧС в Харьковской области.

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