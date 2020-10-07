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Киевлянин, убивший 6-летнего сына, заявил, что так доказал свою любовь к ребенку

16:17 7 октября 2020
Киевлянин, убивший 6-летнего сына, заявил, что так доказал свою любовь к ребенку

Подольский районный суд Киева арестовал Александра К., который 5 октября в собственной квартире на жилом массиве Виноградарь сжег шестилетнего сына.

Отец свою вину признал, однако заявил, что совершил убийство… из любви к ребенку. Мол, того 16 октября хотели «отвезти на алтарь».

Кто и почему должен был отвезти сына на алтарь, мужчина не сообщил.

Как сообщает спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец, в СИЗО убийца останется до 3 декабря, при этом права на внесение залога для него не предусмотрено.

По свидетельству журналистов, присутствовавших на заседании суда, подозреваемый на учете у психиатра не состоит. Судье он заявил, что над мальчиком издевалась как раз мама, потому он якобы не не хотел с ней жить.

Напомним, 36-летний отец несколько раз ударил ребенка ножом, а затем поджег кровать, в которой лежал мальчик.

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Киевлянин, убивший 6-летнего сына, заявил, что так доказал свою любовь к ребенку

Киевлянин, убивший 6-летнего сына, заявил, что так доказал свою любовь к ребенку

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