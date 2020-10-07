СБУ предотвратила создание в Украине организации неонацистов-террористов

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о предупреждении попытки создания ячейки международной неонацистской группировки, которая должна была действовать в Киеве, Харькове и Львове.

Для вербовки членов ячейки ее организаторы-иностранные граждане подготовили видеоролик, в котором пропагандировали идеи неонацизма и призвали граждан к совершению особо тяжких преступлений, в том числе убийств и терактов. Распространять видео представители группировки планировали через участников специализированных сообществ в соцсетях.

Кроме того, иностранцы пытались вступить в одно из украинских военных подразделений для получения боевого опыта, который представители группировки планировали использовать в противоправной деятельности.

СБУ задокументировала все попытки создать ячейку группировки в Украине и на основании закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» вынесла решение о принудительном возвращении вербовщиков.

Напомним, накануне представители спецслужбы разоблачили мощную ботоферму на Донбассе.

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