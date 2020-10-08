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Происшествия

Трое военных умерли при загадочных обстоятельствах на Житомирщине

14:32 8 октября 2020
«Скорая»

Утром в четверг, 8 октября, в Житомирской области на арендованной квартире нашли тела троих умерших военнослужащих-контрактников.

Как сообщают в ГУНП Житомирской области, чрезвычайное происшествие случилось в селе Новоивницкое Андрушовского района.

Военнослужащих-контактников (двоих 23-летних парней из Сумской и Днепропетровской областей и одного 21-летнего уроженца Черновцов) обнаружили их коллеги. Что стало причиной их смерти — не известно.

В полиции отмечают, что во время поверхностного осмотра телесных повреждений ни у кого не обнаружили. Теперь правоохранители устанавливают все обстоятельства чрезвычайного происшествия.

Иллюстративное фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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