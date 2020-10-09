Раскрыта причина гибели трех военных на Житомирщине

Трое контрактников, погибших в селе Новоивницкое на Житомирщине, отравились угарным газом, сообщили в ГСЧС.

В квартире было неисправно газовое оборудование.

«8 октября в с. Новоивницкое Андрушевского района предварительно из-за отравления угарным газом (неисправность газового прибора) в квартире погибли 3 человека (военнослужащие в/ч А1912)», — говорится в сообщении.

Напомним, военнослужащих-контрактников 23-летних парней из Сумской и Днепропетровской областей и 21-летнего уроженца Черновцов обнаружили их коллеги. Травм на теле ни у кого из погибших не было.

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