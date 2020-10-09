Пожарный автомобиль подорвался на взрывном устройстве во время тушения пожара на Луганщине

В пятницу, 9 октября, в Луганской области, где бушевали мощные пожары (огонь охватывал территорию порядка 20 тысяч гектаров), на неизвестном взрывном устройстве подорвался автомобиль экстренной службы, есть пострадавшие.

Как сообщают в Станично-Луганской райгосадминистрации, ЧП произошло во время тушения пожара в районе села Болотенное — на взрывное устройство нарвался пожарный автомобиль.

Пострадали водитель авто (1985 года рождения), работник местного лесничества (1978 года рождения) и сотрудник областного ГосЧС. Все они попали в Станично-Луганскую районную больницу. Автомобиль экстренной службы восстановлению не подлежит.

Эксклюзивный материал с рассказами жителей Луганской области, пострадавшим в результате сильнейших пожаров, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото с сайта Старично-Луганской райгосадминистрации.

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