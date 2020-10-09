Хотел отомстить врачам: в Киеве поймали поджигателя авто

В Киеве мужчина, решив отомстить медикам, поджег машину на стоянке, подумав, что она принадлежит одному из врачей.

Как сообщают в полиции Киева, правоохранители задержали поджигателя — уроженца Хмельницкой области, который признался в поджоге.

Сообщается, что ЧП произошло в Святошинском районе Киева — на одной из стоянок загорелась «Тойота». На месте инцидента правоохранители нашли бутылки с остатками зажигательной смеси. Благодаря записям с камер наблюдения удалось выйти на возможного поджигателя.

По словам начальника Святошинского управления полиции Сергея Чернышева, правоохранители провели обыск и обнаружили по месту жительства подозреваемого в поджоге горючую жидкость и одежду, в которой тот ходил «на дело».

«Мужчина нам признался, что после того, как ему не оказали должной медицинской помощи в одной из больниц, он решил отомстить. На автостоянке учреждения он увидел автомобиль „Тойота“, решил, что машина принадлежит врачу, и поджег ее», — рассказал полицейский и добавил, что ни одному из работников больницы это авто не принадлежало.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194 (Умышленное повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему тысяч гривен.

А «Киев Оперативный» ранее выкладывал в соцсеть видео с горящим авто.

А вот в Запорожье недовольство медиками вылилось госпитализацию — на больничную койку попала врач «скорой», которая пыталась реанимировать переставшую дышать больную женщину. Пациентка умерла, а родственники напали на врача.

Фото со странички полиции Киева в соцсетях.

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